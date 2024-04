Palmeiras aciona STJD contra Textor após acusação de manipulação sem provas

O Palmeiras acionou nesta terça-feira (2) o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva ) em busca de uma liminar que impeça John Textor, dono da SAF Botafogo, de mencionar o clube nas acusações -ainda sem provas apresentadas- de supostas manipulações no Brasileirão.

O Palmeiras entrou com uma medida inominada, com pedido de liminar, endereçada ao presidente do STJD, José Perdiz, segundo o UOL apurou.



O clube quer que Textor fique sujeito a duas punições adicionais, em caso de descumprimento da possível liminar.

A primeira é uma multa de R$ 100 mil por cada sugestão, menção ou referência — implícita ou explícita — ao Palmeiras.



A segunda é uma suspensão de 90 dias por cada menção ao clube, ainda que velada, envolvendo manipulação.

Textor e a procuradoria do STJD devem ser intimados antes da decisão, caso o presidente do tribunal ache pertinente o pedido do Palmeiras.