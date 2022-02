Palmeiras acredita que será difícil segurar Danilo após prêmio no Mundial

Pouco depois do apito final que definiu o vice-campeonato do Palmeiras no Mundial de Clubes no sábado (12) e antes do elenco alviverde receber suas medalhas, um jovem de 20 anos foi chamado ao palco rapidamente montado no gramado do estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ainda que longe do melhor clima para comemorações, Danilo conseguiu esboçar um sorriso para a foto com seu troféu de terceiro melhor jogador do torneio. Essa foto, ou melhor, esse pódio, pode ter selado o destino do jogador e antecipado o fim de sua brilhante passagem pelo Palmeiras.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Aos 20 anos, Danilo é um dos jogadores mais assediados por clubes europeus no elenco bicampeão da América. Com mais essa vitrine na maior competição do futebol mundial, vai aumentar. Pelo menos é isso que entende o Palmeiras e também o estafe do jogador.





A reportagem ouviu que o clube sabe que será difícil manter o jogador no time quando a janela europeia voltar a abrir, na metade do ano. O Palmeiras, no entanto, está bem resguardado para fazer um bom negócio.





O clube detém 80% dos direitos econômicos do jogador: adquiriu 60% em 2020 e outros 20% no ano passado. O garoto que chegou inicialmente emprestado pelo Cajazeiras, da Bahia, tem contrato até 2025 e multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 596 milhões).

Continua depois da publicidade





Diversos clubes da Europa já fizeram sondagens pelo volante, mas o Palmeiras deixou claro que não aceitaria ouvir ofertas menores do que 15 milhões de euros (R$ 90 milhões).





Clube e estafe do atleta têm boa relação, o que ajuda em uma possível negociação futura. Ainda não há propostas concretas, vale lembrar, mas as partes concordam que elas não devem tardar a chegar.