Palmeiras adota discurso cauteloso, mas busca reforços de peso no mercado

A presidente Leila Pereira afirmou publicamente que o Palmeiras não buscaria nomes de peso para a disputa do Mundial de Clubes, e essa foi a política adota pelo Alviverde nos últimos anos. Mas, na prática, o clube tem consultado nomes badalados do futebol.





O QUE ACONTECEU





O Palmeiras fez consultas informais sobre três jogadores ao longo desta temporada: o zagueiro Gabriel Paulista (que trocou o Atlético de Madri pelo Beskitas nesta temporada), o meio-campista Arthur (Juventus) e o atacante Gabriel Jesus (Arsenal).





Os três nomes fogem das características de reforços do Palmeiras nos últimos anos. O Alviverde tem buscado jogadores jovens com potencial de revenda, mas também sabe da necessidade de fechar com atletas mais prontos - como foi com Felipe Anderson em 2024.





Clube é cauteloso por saber da pressão que sofre da torcida por grandes nomes na janela. Leila afirma em quase todas as suas entrevistas que o maior reforço do Palmeiras é manter o elenco vencedor dos últimos anos. É uma tentativa de acalmar os ânimos por reforços de peso.





O UOL apurou que um dos pedidos de Abel Ferreira para o ano que vem é um jogador pronto para assumir a vaga de Estêvão. O jovem vai concluir a transferência para o Chelsea após o Mundial de Clubes no meio do ano que vem.





O Palmeiras terá R$ 200 milhões para gastar em reforços em 2025 e estima fechar a contratação de apenas três atletas. Ou seja, terá dinheiro para fechar com grandes nomes -não à toa foi atrás de Gabriel Jesus, que recebe cerca de R$ 72 milhões por temporada (R$ 6 milhões por mês).