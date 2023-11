Palmeiras amplia chances de título, mas Fla entra forte na briga

A 35ª rodada deixou mais acirrada a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Os resultados deste domingo (26) ajudaram Flamengo e Atlético-MG, mas o Palmeiras arrancou um empate heroico, se manteve na liderança e agora aumentou suas possibilidades de levantar a taça.







De acordo com a UFMG, os alviverdes seguem com as maiores chances de conquistar o título nacional.





Chances de título

Palmeiras: 55,3% (eram de 53%)

Flamengo: 19,1% (eram de 8,4%)

Botafogo: 18,5% (eram de 23,8%)

Atlético-MG: 3,7% (eram de 1,1%)

Grêmio: 1,7% (eram de 7,3%)

Bragantino: 1,7% (eram de 6,4%)





Destaques positivos: Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. A equipe de Tite venceu bem o América-MG e aumentou suas chances de título. Já o Galo venceu um concorrente direto na briga, Grêmio, e também entrou no bolo.





Destaques negativos: Botafogo, Grêmio e Bragantino. O Glorioso sofreu empate do Santos no final e viu suas possibilidades derreterem. O mesmo serve para Grêmio e Bragantino, que perderam seus respectivos jogos.