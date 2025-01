Palmeiras anuncia a contratação de volante Emiliano Martínez, da seleção uruguaia

O Palmeiras anunciou a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez, que estava no Midtjylland, da Dinamarca.





O Alviverde fechou com o jogador de 25 anos por cinco temporadas, até o final de 2029. Ele defendia o time dinamarquês desde 2022, tendo sido campeão nacional em 2023/24. Disputou ao todo em 82 partidas, marcando um gol e dando três assistências pelo Midtjylland.





Martínez é constantemente convocado para a seleção uruguaia. O jogador esteve no elenco que conquistou a Copa América do ano passado. Revelado pelo Nacional, teve carreira vitoriosa na base e no profissional do time, conquistando a Libertadores sub-20 em 2018 e os títulos do Campeonato Uruguaio em 2019 e 2020.





O volante é a terceira contratação palmeirense da temporada. Além dele, o Palmeiras também fechou com os atacantes Facundo Torres e Paulinho.





"Estou muito feliz de estar aqui, de chegar a um acordo para jogar neste clube gigantesco. Joguei um ano no futebol brasileiro e, obviamente, já sabia da grandeza do Palmeiras e a responsabilidade que seria defender essa camisa. Gostei muito da estrutura, a mistura das áreas. Tudo muito bonito e muito legal para fazer um bom trabalho no dia a dia", disse Emiliano, ao site do Palmeiras.





Ele chega para uma posição que Abel Ferreira via necessidade de reforçar. Atualmente, o clube conta com Aníbal Moreno, Fabinho, Zé Rafael, Richard Ríos e Atuesta como opções de volantes.





Martínez vai para a sua segunda passagem pelo futebol brasileiro. Ele já atuou pelo Red Bull Bragantino entre 2021 e 2022.