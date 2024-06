Palmeiras anuncia a contratação do lateral argentino Agustín Giay

O Palmeiras confirmou na manhã desta sexta-feira (28) que o argentino Agustín Giay é o novo reforço da equipe.



O lateral direito de 20 anos assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2029. Ele poderá estrear a partir da 17ª rodada do Brasileiro, prevista para os dias 17 e 18 de julho, após a abertura da janela de transferências -mesma situação de Maurício e Felipe Anderson.

O jogador, que estava no San Lorenzo, também atua como meio-campista. Abel Ferreira pediu a contratação de Giay justamente por ele ser polivalente.



Giay foi capitão da seleção argentina sub-20 no último Mundial da categoria e era peça fundamental do San Lorenzo desde 2022. Ele faz parte do elenco principal do time argentino desde os 18 anos, e sempre foi titular da posição. Disputou 88 partidas e marcou dois gols pelo clube que o revelou.



O jogador enfrentou o Alviverde duas vezes na Libertadores deste ano. Ele atuou nos dois empates entre os times na fase de grupos do torneio.



O Palmeiras não divulgou valores, mas a negociação foi fechada em R$ 40 milhões (7,5 milhões de dólares) por 75% dos direitos econômicos de Giay. O San Lorenzo queria 10 milhões de dólares para negociá-lo, mas aceitou manter 25% de seu passe.