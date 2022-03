Palmeiras arranca empate do Bragantino e se mantém invicto no Paulista

No duelo entre o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Paulista, cada equipe levou um ponto para casa. Em um duelo sem as equipes titulares, Red Bull Bragantino e Palmeiras empataram por 1 a 1, e o clube alviverde manteve a invencibilidade de 12 jogos no Paulista. Os gols foram marcados por Helinho, para os donos da casa, e Deyverson, para o time de Abel Ferreira.



O resultado leva o time de Bragança Paulista a 20 pontos, com a liderança do Grupo D. Já o Palmeiras permanece na ponta do Grupo C, com 30 pontos e a melhor campanha do torneio.



As equipes voltam a campo pelas quartas de final do Estadual. Na quarta-feira (23), o Red Bull Bragantino recebe o Santo André no Nabi Abi Chedid, às 19h. O Palmeiras encara o Ituano no mesmo dia, às 21h35, no Allianz Parque.



O Palmeiras começou o confronto com um jogo menos ofensivo que os donos da casa, buscando reagir às investidas adversárias. Com a desvantagem no placar após o gol de Helinho, o time de Abel Ferreira passou a ir à frente e levar mais perigo à meta de Maycon. Com a insistência, o empate veio em pênalti bem convertido por Deyverson, após pênalti cometido pelo goleiro do Red Bull Bragantino em Navarro.

Desde o início do jogo, o Red Bull Bragantino atacou mais, criou as melhores oportunidades e foi premiado com o gol de Helinho, aos 25 minutos, após boa jogada de Sorriso e rebote de Marcelo Lomba. Mesmo com a vantagem no placar, o time não reduziu o ritmo, e quase ampliou com Praxedes, Artur e Helinho, no segundo tempo. Com a reação do Palmeiras, porém, o Braga não conseguiu o segundo tento, nem mesmo com um jogador a mais.



A entrada de Deyverson teve muito do caráter explosivo do atacante. Na reta final de sua passagem pelo clube, o palmeirense entrou na etapa final, converteu o pênalti para empatar o jogo e, após a comemoração, foi expulso após gritar para Flávio Rodrigues de Souza, no que pareceu ser uma ofensa ao árbitro.





RED BULL BRAGANTINO

Maycon Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe (Wellinton), Lucas Evangelista e Weverson; Luciano (Jadsom), Praxedes e Miguel; Helinho (Aderlan), Jan Hurtado (Bruninho) e Sorriso. T.: Mauricio Barbieri.





PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Gabriel Menino (Garcia), Kuscevic, Gómez e Jorge (Vanderlan); Jailson, Atuesta e Gabriel Veron (Giovani); Wesley (Gabriel Silva), Navarro e Breno Lopes (Deyverson). T.: Abel Ferreira.





Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Jan Hurtado (BRA) e Jadsom (BRA); Atuesta (PAL)

Cartão vermelho: Deyverson (PAL)

Gols: Helinho (BRA), aos 25 minutos do 1º tempo; Deyverson (PAL), aos 38 minutos do 2º tempo.