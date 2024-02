Palmeiras atualiza cobrança e briga com WTorre na Justiça chega a R$ 160 milhões

O QUE ACONTECEU



De acordo com o Palmeiras, a dívida era de R$ 136 milhões em julho do ano passado e em fevereiro deste ano já é de R$ 160 milhões. Essa mudança considera a atualização com os rendimentos que a WTorre teve com o Allianz Parque, considerando itens como camarotes, naming rights e shows. A informação inicial foi publicada pelo ge e confirmada pelo UOL.

O valor da dívida é atualizado mês a mês de acordo com os boletins financeiros enviados pela própria Real Arenas ao Palmeiras. Por contrato, o clube tem direito a parcela em cima de várias propriedades. A porcentagem em cima de cada item sobe a cada cinco anos.



Além da briga na Justiça Comum, o Alviverde ainda foi para a parte criminal para acusar a WTorre de apropriação indébita, uma vez que a construtora admite que recebe esse dinheiro, mas não repassa para as contas palmeirenses. Nesse processo, há um pedido palmeirense para o bloqueio de bens e imóveis.



O clube afirma que desde a inauguração do Allianz Parque, a Real Arenas só fez repasses em novembro e dezembro de 2014, e de janeiro a junho de 2015 (exceto maio). A construtora reconhece o débito, mas contesta o valor que está sendo cobrado.