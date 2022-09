Palmeiras B reage após 2 a 0 do Bragantino e diminui estrago com empate

O Palmeiras entrou em campo com oito reservas e levou 2 a 0 antes do fim do 1º tempo. Mas com muita força e a entrada de alguns titulares, buscou o empate que o manteve com sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.







Luan Cândido e Arthur fizeram os gols do time da casa. Cleiton contra, em falta cobrada por Vanderlan, e Merentiel fizeram os gols do Verdão.



O resultado leva o Palmeiras a 51 pontos na liderança da competição e permite que o time e a torcida durmam um pouco mais tranquilos, a três dias da volta da semifinal da Libertadores, contra o Athletico-PR. Já o Bragantino vai a 32 e segue no meio da tabela.

O Bragantino era melhor quando abriu o placar, aos 24'. Em uma das muitas faltas laterais que o Palmeiras cometeu na primeira etapa, Artur cruzou e a bola veio baixa. Mas Aderlan desviou na altura do primeiro pau, e a bola sobrou livre para Luan Cândido escorar de cabeça, no segundo.



O Palmeiras não esboçou qualquer reação e deixou o Bragantino tomar conta do jogo. Aos 35 minutos, foi a vez de Artur aproveitar erro de Kuscevic na intermediária e carregar até a entrada da área. A chute saiu rasteiro e no canto esquerdo de Weverton, que pulou levemente atrasado: 2 a 0.

No último lance do 1º tempo, Vanderlan cruzou para a área, uma falta na lateral do campo. Nenhum palmeirense desviou, mas Cleiton socou para dentro de sua própria meta, diminuindo o placar a favor do Verdão. E o Verdão seguiu bem no 2º tempo. Aos 26 minutos, Merentiel aproveitou ótimo lançamento de Luan para a pequena área, dominou e, sem deixar a bola cair, empatou o jogo.

