Palmeiras busca empate contra o Athletico e decide Recopa em casa

Com um pênalti convertido no minuto final da partida, o Palmeiras buscou um empate por 2 a 2 contra o Athletico-PR nesta quarta-feira (23), no jogo de ida pela Recopa Sul-Americana.



No confronto que opõe o campeão da Libertadores contra o vencedor da Copa Sul-Americana, a definição de quem ficará com a taça ficou para a partida de volta, no dia 2 de março, no Allianz Parque. Não há mais o gol fora de casa como critério de desempate.



Terans e Marlos marcaram pela equipe comandada por Alberto Valentim, enquanto volante Jailson e o meia Raphael Veiga anotaram os gols do time palmeirense.



Onze dias após disputar e perder a decisão do Mundial de Clubes para o Chelsea, o Palmeiras voltou a competir em uma final com alguns desfalques importantes, sobretudo na defesa. Gustavo Gómez teve um teste com resultado positivo para Covid-19 e foi vetado, enquanto Luan se recupera de uma lesão na coxa.

Sem a dupla, a equipe de Abel Ferreira acabou saindo atrás diante dos paranaenses após um vacilo em uma cobrança de escanteio. Aos 18 minutos, a bola sobrou para Terans empurrar para a rede. O lance precisou ser checado pelo VAR (árbitro de vídeo), que demorou quatro minutos para verificar um possível impedimento, não confirmado.



A vantagem dos donos da casa, porém, não refletia o cenário do jogo até então. O Palmeiras não só teve mais posse de bola, como criou boas oportunidades de marcar. Tanto que logo buscou o empate, aos 28 minutos, com Jailson. Antes do intervalo, Rony quase virou, mas acertou a trave aos 47 minutos.



Houve um equilíbrio maior no segundo tempo, com os dois times buscando o gol. Os visitantes, contudo, pressionavam mais, enquanto os donos da casa exploravam contra-ataques.



E foi justamente em uma jogada de velocidade que o Athletico acabou chegando ao segundo gol. Marlos, que entrou no segundo tempo, fez uma boa jogada individual pela direita, cortou para o meio e finalizou com um chute cruzado para superar Weverton, aos 31 minutos.



A 15 segundos do fim dos acréscimos determinados pela arbitragem, Wesley invadiu a área e sofreu um pênalti. Na cobrança, Raphael Veiga empatou a partida novamente, fechando o placar.





ATHLETICO-PR

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Erick e Matheus Fernandes; Léo Cittadini, Terans (Marlos) e Rômulo. T.: Alberto Valentim





PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Jailson (Zé Rafael) e Atuesta (Wesley), Dudu (Veron), Raphael Veiga e Rony. T.: Abel Ferreira





Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: Patricio Loustau (ARG)

Cartão amarelo: Thiago Heleno, Nicolás Hernández e Erick (CAP)

Gols: Terans (CAP), aos 18', e Jailson (PAL), aos 28'/1ºT; Marlos (CAP), aos 31', e Raphael Veiga (PAL), aos 50'/2ºT