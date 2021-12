Palmeiras e Globo firmam contrato para exibição de jogos em TV fechada

O Palmeiras e a Globo chegaram a um acordo para exibição dos jogos do clube no Campeonato Brasileiro em canal fechado a partir de 2022. Negociado diretamente pela presidente Leila Pereira, o novo contrato tem duração de três anos e vai render ao clube cerca de R$ 150 milhões - R$ 50 milhões por cada ano de contrato.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O contrato recém-acertado vem substituir o acordo que o clube tinha anteriormente com a Turner, encerrado pela companhia norte-americana com os clubes parceiros ao fim do Brasileiro de 2021.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Além do Palmeiras, a Turner tinha sob contrato, até o fim de 2024, Internacional, Bahia, Santos, Coritiba, Ceará, Athletico e Fortaleza.





A Globo passa agora a deter os direitos de exibição de jogos do Palmeiras nos três formatos: pay per view, TV aberta e TV fechada.