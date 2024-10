Palmeiras empata com Red Bull Bragantino e deixa Botafogo se afastar

Sem gols marcados e muitas chances desperdiçadas, o Palmeiras ficou no 0 a 0 na partida contra o Red Bull Bragantino na tarde deste sábado (5), em duelo realizado no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O Palmeiras começou com boa movimentação e com um chute de fora da área de Raphael Veiga logo no primeiro lance. Porém, mesmo dominando a partida, a equipe alviverde encontrou dificuldades para manter o ritmo e se aproximar da área do adversário, desperdiçando boas oportunidades de abrir vantagem.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira se mantém em segundo lugar na tabela, com 57 pontos, e perde a chance de diminuir a vantagem do Botafogo. Atual líder do Brasileirão, o clube venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0, também neste sábado, e chegou aos 60 pontos.



Por outro lado, o empate amarga mais a situação do Red Bull Bragantino, que chega ao quarto jogo consecutivo sem vencer. O time de Pedro Caixinha buscou marcar os adversários e chegou a ter chances de gols durante os mais de 90 minutos da partida, mas não conseguiu pontuar.

O Red Bull Bragantino e o Palmeiras contaram com uma substituição extra durante a partida por concussão. Isso porque o lateral Guilherme bateu com a cabeça e caiu em campo após se chocar com um colega de equipe durante uma disputa de bola, aos 26 minutos do segundo tempo. O atleta recebeu atendimento ainda no gramado e entrou andando na ambulância, sendo levado ao hospital para mais exames.





RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes (Eric Ramires); Jadsom (Raul), Lucas Evangelista e Lincoln (Douglas Mendes); Vitinho, Mosquera (Arthur Sousa) e Eduardo Sasha (Ivan Cavaleiro). Técnico: Pedro Caixinha

PALMEIRAS:

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Mauricio (Rony); Raphael Veiga, Felipe Anderson (Dudu) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

Assistente 2: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho-RJ

Cartões amarelos: Jadsom, Cavaleiro e Cleiton (RED); Giay, Richard Rios e Gabriel Menino (PAL)