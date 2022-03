Palmeiras enfrenta o Ituano no mata-mata com importantes desfalques na defesa

O Palmeiras enfrenta o Ituano nesta quarta-feira (23), no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e tem como desfalques confirmados o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez. O clube alviverde tem uma queda média de 5% de pontos conquistados quando os dois não jogam pelo Palmeiras ao mesmo tempo por estarem com as seleções de Brasil e Paraguai, respectivamente.

Se o time prosseguir no campeonato, também não poderá contar com eles na semifinal. Uma eventual possível primeira final estadual acontece um dia depois da última rodada das eliminatórias sul-americanas, para a qual os dois estão convocados.

Para dimensionar o que esses 5% significam, ao tomar a pontuação do time no Brasileiro do ano passado, em vez de 66 pontos, com 58% de aproveitamento, o Palmeiras, sem os dois jogadores, teria feito 60 pontos. Por outro lado, com 5% a mais de pontos, o clube alviverde empataria com os 71% do Flamengo, vice-campeão.





O cálculo que indica 5% menos no rendimento se baseia nos resultados das partidas em que ambos desfalcaram o Palmeiras ao mesmo tempo no atual ciclo de Copa do Mundo, iniciado em outubro de 2020, comparando com o rendimento médio geral do time.





As ausências simultâneas aconteceram em nove jogos, nos quais o Palmeiras obteve cinco vitórias, três derrotas e um empate:

Venceu Ceará e CRB (Copa do Brasil 2020 e 21, respectivamente); Fluminense e Chapecoense (Brasileiro 2020 e 2021); e Ponte Preta (Paulista-2022).





Perdeu para o São Paulo (Brasileiro-2020); América-MG e Bragantino (Brasileiro-2021). E empatou com o Bahia, também pelo Nacional do ano passado.





Com as ausência de Gómez e Weverton, o Palmeiras, melhor defesa do Campeonato Paulista, terá quatro recém-chegados ao clube entre os cinco homens da defesa contra o Ituano.





A tendência é que o setor defensivo vá a campo com Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Jorge.





Jorge, ao contrário dos demais, não chegou ao Palmeiras neste ano. Mas embora tenha sido contratado em julho do ano passado, sua estreia como titular aconteceu apenas em outubro.





Outros desfalques do clube Alviverde são os zagueiros Kuscevic, convocado pela seleção chilena, e Luan, ainda em recuperação muscular, e o atacante Deyverson, expulso na última do partida. O técnico Abel Ferreira deve entrar em campo com: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.





O Ituano, por sua vez, tem um importante desfalque confirmado: o atacante Rafael Elis, emprestado ao clube de Campinas pelo Palmeiras, que não liberou o jogador para a disputa. O atacante Neto Berola ainda se recupera de lesão, e não é garantido na partida. Uma provável escalação do time é: Pegorari; Léo Santos, Rafael Pereira e Cleberson; Pacheco, Kaio, Igor Henrique, Lucas Siqueira, Gerson Magrão e Roberto; Aylon.







Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira (23)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

VAR: Péricles Bassols

Transmissão: Record TV, Premiere e Paulistão Play