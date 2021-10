Palmeiras enfrenta o Sport para engatar sequência positiva

Se vencer o Sport nesta segunda-feira (25), o Palmeiras chegará a três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e afastará de vez as turbulências. Antes do início da sequência positiva, o clube não vencia havia seis rodadas. A equipe e o treinador, Abel Ferreira, sofriam pressão da torcida.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

O jogo contra os pernambucanos será no Allianz Parque, às 21h30, na conclusão da 28ª rodada.



O atacante Deyverson, autor de um dos gols da vitória sobre o Ceará na quarta (20), falou sobre a pressão ao programa "Tá na Área", do SporTV, na quinta (21), e disse que o grupo está unido. "Sem desrespeitar outras equipes, mas nossa pressão é a mais, por ser campeão em seguida. O grupo está fechado e unido" disse o atacante.

Continua depois da publicidade



A 13 pontos do líder do Campeonato, Atlético-MG (59 a 46), o Palmeiras está na quarta colocação. Os últimos bons resultados, vitórias sobre Internacional e Ceará, ajudaram na perseguição aos mineiros, já que estes perderam para o Atlético-GO após meses de invencibilidade.



O volante Danilo, fora há cinco rodadas, está em fase final de recuperação de uma canelite e pode ser relacionado para o duelo de segunda. Além da lesão, sua participação na partida é incerta também por causa das decisões recentes de Abel, que tem preservado os jogadores mais jovens, vindos da base, e escalado veteranos nas últimas rodadas.



Após a vitória sobre o Inter no domingo (17), o técnico falou sobre o tema. Elogiou jogadores como Weverton, Felipe Melo e Marcos Rocha e disse que os mais jovens são mais suscetíveis à pressão da torcida. Contra o Red Bull Bragantino, quando o Palmeiras perdeu por 4 a 2 em casa, o time saiu vaiado.

"Quando as coisas apertam, o sub-20 [se referindo aos mais jovens] tem mais dificuldade. Eles ainda não tinham jogado com público [na ocasião]. É mais difícil. Eles têm que aprender com os mais velhos, que assumiram a responsabilidade. Parabéns a eles", disse.



O Sport, por sua vez, luta contra o rebaixamento. A equipe entrou na rodada em 18º, com 27 pontos, um atrás do Bahia, primeiro fora da zona da degola.





Ficha técnica





PALMEIRAS



Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo (Danilo) e Patrick de Paula; Rony, Dudu, Raphael Veiga; Luiz Adriano (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira.





SPORT

Mailson; Ewerton, Sabino, Thyere e Juba (Chico); Zé Welison, Marcão e Hernanes; Gustavo, Paulinho Moccelin (Barcia) e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.





Onde: Estádio Allianz Parque, em SP

Horário: 21h30 desta segunda-feira (25)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere