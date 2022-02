Palmeiras fatura R$ 21,1 milhões em premiação apesar de perder para Chelsea

O Palmeiras deixará os Emirados Árabes Unidos com o bolso cheio. Mesmo com a derrota na final do Mundial de Clubes para o Chelsea por 2 a 1, a equipe de Abel Ferreira receberá US$ 4 milhões (R$ 21,1 milhões na cotação atual) como premiação pela segunda colocação do torneio. O clube inglês receberá US$ 5 milhões (R$ 26,4 milhões na cotação atual) por ter sido campeão.



Os valores são consideravelmente menores dos que os recebidos na final da Libertadores, por exemplo. Ao vencer o Flamengo, o Palmeiras levou para casa US$ 15 milhões (R$ 84,15 milhões na cotação da época). Já a equipe carioca, vice-campeã, embolsou US$ 6 milhões (R$ 33,66 milhões).



A conquista do Chelsea veio em um jogo bastante equilibrado. Depois de Lukaku abrir o placar para os ingleses aos 10 minutos do segundo tempo, Raphael Veiga buscou o empate, de pênalti, nove minutos mais tarde. Também em uma penalidade, Havertz decretou a vitória inglesa nos Emirados Árabes Unidos.



O Palmeiras agora tenta recolher os cacos da derrota na final do Mundial de Clubes para seguir a disputa do Paulistão. Na próxima quarta-feira (16), a equipe de Abel Ferreira vai a Araraquara enfrentar a Ferroviária.