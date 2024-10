Palmeiras, Flamengo e Botafogo aparecem em ranking dos 100 elencos mais valiosos

Três clubes brasileiros figuram na lista dos cem elencos mais valiosos do futebol mundial.



Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os representantes do Brasil no ranking internacional. O levantamento foi feito pelo Cies (Observatório do Futebol), que fez os cálculos levando em consideração os valores estimados de transferência dos jogadores.



O trio aparece nas posições 62, 63 e 84, com elencos avaliados em R$ 1,277 bilhão, 1,271 bilhão e 853,5 milhões, respectivamente - 211 mi, 210 mi 141 milhões de euros. Palmeiras e Flamengo são os primeiros clubes na lista fora do continente europeu.



O Real Madrid é o time com o grupo de jogadores mais valioso: R$ 10,46 bilhões (1,728 bilhão de euros). Manchester City (R$ 8,9 bilhões) e Chelsea (R$ 8,4 milhões) completam o "pódio" do ranking.



VEJA A LISTA COMPLETA



1 - Real Madrid (Espanha) - 1,728 bilhão de euros

2 - Manchester City (Inglaterra) - 1,471 bilhão

3 - Chelsea (Inglaterra) - 1,388 bilhão

4 - Arsenal (Inglaterra) - 1,225 bilhão

5 - Barcelona (Espanha) - 1,124 bilhão

6 - Liverpool (Inglaterra) - 1,099 bilhão

7 - PSG (França) - 1,088 bilhão

8 - Manchester United (Inglaterra) - 989 milhões

9 - Tottenham (Inglaterra) - 886 milhões

10 - Bayer Leverkusen (Alemanha) - 862 milhões

11 - Brighton (Inglaterra) - 807 milhões

12 - Bayern de Munique (Alemanha) - 801 milhões

13 - Inter de Milão (Itália) - 800 milhões

14 - Milan (Itália) - 762 milhões

15 - Atlético de Madrid (Espanha) - 752 milhões

16 - Aston Villa (Inglaterra) - 717 milhões

17 - Juventus (Itália) - 697 milhões

18 - Borussia Dortmund (Alemanha) - 646 milhões

19 - RB Leipzig (Alemanha) - 639 milhões

20 - Napoli (Itália) - 598 milhões

21 - Atalanta (Itália) - 586 milhões

22 - Newcastle (Inglaterra) - 544 milhões

23 - Real Sociedad (Espanha) - 531 milhões

24 - West Ham (Inglaterra) - 530 milhões

25 - Benfica (Portugal) - 483 milhões

26 - Sporting (Portugal) - 473 milhões

27 - Wolverhampton (Inglaterra) - 473 milhões

28 - Bournemouth (Inglaterra) - 450 milhões

29 - Roma (Itália) - 449 milhões

30 - Monaco (França) - 425 milhões

31 - Porto (Portugal) - 399 milhões

32 - Athletic Bilbao (Espanha) - 396 milhões

33 - Eintracht Frankfurt (Alemanha) - 383 milhões

34 - Bologna (Itália) - 383 milhões

35 - Stuttgart (Alemanha) - 378 milhões

36 - Nottingham Forest (Inglaterra) - 377 milhões

37 - Crystal Palace (Inglaterra) - 372 milhões

38 - Brentford (Inglaterra) - 363 milhões

39 - PSV (Holanda) - 327 milhões

40 - Rennes (França) - 321 milhões

41 - Fulham (Inglaterra) - 318 milhões

42 - Feyenoord (Holanda) - 312 milhões

43 - Lille (França) - 310 milhões

44 - Olympique de Marselha (França) - 309 milhões

45 - Fiorentina (Itália) - 299 milhões

46 - Ajax (Holanda) - 291 milhões

47 - Leicester (Inglaterra) - 290 milhões

48 - Lazio (Itália) - 289 milhões

49 - Girona (Espanha) - 275 milhões

50 - Everton (Inglaterra) - 268 milhões

51 - Shakhtar (Ucrânia) - 265 milhões

52 - Lyon (França) - 265 milhões

53 - Villarreal (Espanha) - 263 milhões

54 - Wolfsburg (Alemanha) - 244 milhões

55 - Zenit (Rússia) - 237 milhões

56 - Real Bétis (Espanha) - 227 milhões

57 - Club Brugge (Bélgica) - 227 milhões

58 - Leeds (Inglaterra) - 226 milhões

59 - Southampton (Inglaterra) - 224 milhões

60 - Valencia (Espanha) - 223 milhões

61 - Torino (Itália) - 219 milhões

62 - Palmeiras (Brasil) - 211 milhões

63 - Flamengo (Brasil) - 210 milhões

64 - RB Salzburg (Áustria) -210 milhões

65 - Hoffenheim (Alemanha) - 208 milhões

66 - Nice (França) - 207 milhões

67 - Strasbourg (França) - 206 milhões

68 - Lens (França) - 205 milhões

69 - Sevilla (Espanha) - 198 milhões

70 - Braga (Portugal) - 186 milhões

71 - Fenerbahçe (Turquia) - 182 milhões

72 - Udinese (Itália) - 178 milhões

73 - Galatasaray (Turquia) - 175 milhões

74 - Freiburg (Alemanha) - 171 milhões

75 - Borussia Mönchengladbach (Alemanha) - 161 milhões

76 - AZ (Holanda) - 160 milhões

77 - Burnley (Inglaterra) - 159 milhões

78 - Dinamo Kiev (Ucrânia) - 154 milhões

79 - Genoa (Itália) - 153 milhões

80 - Celta de Vigo (Espanha) - 151 milhões

81 - Union SG (Bélgica) - 145 milhões

82 - Reims (França) - 145 milhões

83 - América (México) - 143 milhões

84 - Botafogo (Brasil) - 141 milhões

85 - Dínamo Moscou (Rússia) - 140 milhões

86 - Celtic (Escócia) - 136 milhões

87 - Lecce (Itália) - 135 milhões

88 - Lokomotiv Moscou (Rússia) - 135 milhões

89 - Slavia Praga (Tchéquia) - 133 milhões

90 - Anderlecht (Bélgica) - 130 milhões

91 - Ipswich (Inglaterra) - 129 milhões

92 - River Plate (Argentina) - 129 milhões

93 - Osasuna (Espanha) - 128 milhões

94 - Spartak Moscou (Rússia) - 127 milhões

95 - Union Berlin (Alemanha) - 125 milhões

96 - Al-Hilal (Arábia Saudita) - 125 milhões

97 - Al-Nassr (Arábia Saudita) - 124 milhões

98 - Boca Juniors (Argentina) - 123 milhões

99 - Parma (Itália) - 122 milhões

100 - Monterrey (México) - 122 milhões