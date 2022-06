Palmeiras goleia Botafogo e assume liderança do Brasileiro

O Palmeiras voltou à liderança do Campeonato Brasileiro com a goleada sobre o Botafogo por 4 a 0, na noite de quinta-feira (9) no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Verdão atingiu 19 pontos, deixando para trás o Corinthians, que perdeu de 1 a 0 para o Cuiabá na terça-feira (7) e ficou com 18 pontos. Já o Alvinegro ficou na 14ª posição com 12 pontos.

A equipe do técnico português Abel Ferreira saiu da primeira etapa com vantagem de três gols antes do intervalo. O placar foi aberto aos 10 minutos, quando Dudu encontrou Gustavo Scarpa na direita, que cruzou para Rony bater de primeira e marcar.





Sete minutos depois, o uruguaio Piquerez cruzou para Scarpa, que dominou e bateu cruzado para superar o goleiro Gatito Fernández.





Aos 33 minutos, mais um gol de Rony, desta vez de cabeça após cobrança de escanteio.

No entanto, o lance mais bonito da partida ficou para o segundo tempo. Aos 40 minutos, Wesley avançou até dentro da área. Pedalou na frente de Daniel Borges e bateu com curva para dar números finais ao confronto.





O Palmeiras volta a entrar em campo no domingo (12), quando visita o Coritiba no Couto Pereira às 18h. Um dia depois, na segunda-feira (13), o Botafogo recebe o Avaí no Engenhão, às 19h.