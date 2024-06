Palmeiras marca nos acréscimos e vence Criciúma no 1º jogo sem Endrick

O Palmeiras venceu o Criciúma por 2 a 1 neste domingo (2), no Heriberto Hulse, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gómez abriu o placar, Matheusinho empatou e Lázaro deu a vitória ao time alviverde nos acréscimos.



O Palmeiras voltou a fazer um jogo abaixo da média, mas retomou o caminho das vitórias depois de empatar com Botafogo-SP e San Lorenzo (Argentina). Foi o primeiro desafio sem Endrick , que foi para a Copa América com o Brasil antes de apresentar no Real Madrid (Espanha).

Após um primeiro tempo morno, o Palmeiras retornou melhor do vestiário e fez 1 a 0 com Gómez de pênalti.

O Criciúma empatou dois minutos depois com Matheusinho, numa infelicidade de Murilo que desviou para trás e quase marcou contra.



Nos acréscimos, Gustavo Gómez cabeceou após escanteio no segundo pau e Lázaro marcou também de cabeça para dar a vitória ao Palmeiras.

Com o resultado, o Palmeiras foi para o sexto lugar, com 11 pontos. O Criciúma é o 16º, com cinco.

Gustavo Gómez se tornou o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras, com 37 gols. O paraguaio ultrapassou Luis Pereira.



Com a suspensão de Abel Ferreira, do auxiliar João Martins e do assistente Vitor Castanheira, o auxiliar Martinho assinou a súmula como treinador do Palmeiras em Criciúma.

O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Vasco, dia 13. O Criciúma medirá forças com o Atlético-GO, dia 11.