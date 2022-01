Palmeiras não repete 2021 e quer usar principais jogadores no Paulista

Vice-campeão paulista, o Palmeiras não vai repetir 2021, quando fez do Estadual um "laboratório". Mesmo testando jogadores da base e reservas com menos espaço, e, por isso, sem ter tanto compromisso com o título, o clube chegou à final. Mas, em 2022, a estratégia será outra.

O Palmeiras pretende escalar seus principais jogadores sempre que possível, confiando nas análises da comissão técnica e de seu NSF (Núcleo de Saúde e Performance). Os jogadores serão poupados apenas quando de fato houver indicativo científico para tal, com risco de lesão e necessidade de repouso. Mas quem estiver bem fisicamente vai a campo.

Desse modo, cai por terra a expectativa da torcida, que imaginava o Palmeiras jogando com um time de garotos reforçado pontualmente pelos principais jogadores do elenco.





A lista A de inscritos no torneio, com 26 nomes, será mesmo preenchida pelos jogadores do profissional. Os garotos da base ficarão na lista B. Apenas sete jogadores da segunda relação podem estar em campo simultaneamente em uma partida.





A lista B é ilimitada para atletas formados no clube que tenham entre 16 e 20 anos e que tenham vínculo há pelo menos 12 meses com a agremiação.

A decisão de manter os profissionais na lista A foi motivada pelo fato de o clube entender que, diferentemente da intertemporada 2020-2021, os jogadores passam por um período de descanso bem próximo do adequado na atual pré-temporada -turbinado também pela antecipação das férias dos principais jogadores do elenco após a conquista da Libertadores.





Existe também a confiança da diretoria de que o técnico Abel Ferreira terá habilidade para administrar o grupo. Assim mesmo, porém, o Palmeiras conta e precisa de alguns ajustes de calendário por parte da FPF (Federação Paulista de Futebol).





Em fevereiro, por exemplo, se não houver alteração, o Palmeiras terá um jogo no dia 6, dois dias antes da estreia da equipe na semifinal do Mundial de Clubes, no dia 8, nos Emirados Árabes, contra o vencedor de Al Ahly (EGI) e Monterrey (MEX).





No dia 12, o Palmeiras fará a final ou jogará a disputa do terceiro lugar do Mundia. Já no dia seguinte, teria clássico com o Corinthians pelo Paulista.





O Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol na próxima quarta-feira (5).