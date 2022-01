Palmeiras prepara contraproposta após não do Bayer por empréstimo de Alario

O Palmeiras foi comunicado pelo Bayer Leverkusen que a proposta de empréstimo feita pelo clube alviverde para ter o centroavante Alario por um ano não atendeu às expectativas.



O Palmeiras terá de colocar dinheiro na negociação mesmo para ter Alario por empréstimo.



O clube já trabalha em uma contraproposta, que será encaminhada ainda hoje ao clube alemão. A notícia sobre a comunicação da negativa foi primeiramente publicada pelo Globoesporte e confirmada pelo UOL Esporte.



O Palmeiras pretendia arcar apenas com os salários do jogador, que giram em torno de R$ 2 milhões mensais. Alario gostou da proposta do Palmeiras, e a negociação pende apenas pelo sim do Leverkusen.