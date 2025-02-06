Palmeiras recebe Corinthians e quer manter tabu de seis anos

O Palmeiras enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, e tem como um dos objetivos manter um tabu que dura desde o dia 2 de fevereiro de 2019. Foi naquele dia que Danilo Avelar marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Timão, a última da equipe como visitante contra o rival.





Foram nove jogos disputados nos últimos seis anos tendo o Palmeiras como mandante e nenhuma vitória do Corinthians. O Verdão venceu cinco vezes e empatou outras quatro.

Entretanto, para o duelo desta quinta, as equipes chegam em momentos distintos. O Palmeiras é atualmente o segundo colocado do grupo D e nem mesmo com uma vitória sobre o rival chegaria à liderança. O time alviverde tem 11 pontos, enquanto o líder São Bernardo soma 15. A equipe comandada por Abel Ferreira voltou a vencer no último domingo (2), quando bateu o Guarani por 4 a 1 no Brinco de Ouro, porém, no Allianz Parque, não vem em boa fase. Nos dois últimos jogos, o Palmeiras empatou com o Bragantino por 0 a 0 e perdeu para o Novorizontino por 2 a 1.





Em campo, o Palmeiras pode ter mudanças nas laterais. Na direita, Mayke pode ganhar a vaga de Marcos Rocha, enquanto na esquerda Joaquín Piquerez pode reassumir a titularidade no lugar de Vanderlan. O caso do uruguaio, porém, é uma incógnita, visto que o atleta está voltando de um longo período de inatividade por conta de lesão.

O Corinthians, em contrapartida, chega para o dérbi praticamente classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. O time fará seu terceiro jogo em um espaço de seis dias, já que atuou no sábado (1), contra o Noroeste, em casa, e na segunda (3), contra o Novorizontino, fora. Nas duas oportunidades, o Timão venceu: 2 a 1 sobre o time de Bauru e 1 a 0 contra a equipe de Novo Horizonte.





O Timão é o líder geral do Paulistão com 18 pontos em sete jogos. O time alvinegro venceu seis partidas e perdeu apenas uma, para o São Paulo, no Morumbis. Entretanto, vale destacar que o Timão tem como rival no grupo A um dos melhores times do Estadual até o momento, que é o Mirassol. O time do interior paulista soma 15 pontos.

Para a partida, o técnico Ramón Díaz tem somente uma dúvida, que é na lateral-direita. Isso porque o titular Matheuzinho trata um incômodo muscular na coxa esquerda e pode ficar de fora do duelo com o rival. Ele sequer foi relacionado para os últimos dois jogos. Caso não tenha condições, o jovem Léo Maná será utilizado na posição.





FICHA TÉCNICA

Palmeiras





Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Mauricio. Técnico: Abel Ferreira

Corinthians





Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Alex Santana e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Raphael Claus





Estádio: Allianz Parque





Horário: 20h





Onde assistir: TNT (TV fechada); Max (streaming)



