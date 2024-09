Palmeiras se preocupa com fogo no DF e monta esquema especial contra Vasco

O recorde de média de queimadas no Distrito Federal e a segunda maior seca da história da capital do país fizeram o Palmeiras montar um esquema especial para o jogo contra o Vasco, no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada do Brasileiro.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Núcleo de Saúde e Performance do Alviverde está preocupado com a qualidade do ar de Brasília. O incêndio no Parque Nacional de Brasília, que começou na madrugada e manhã da última segunda-feira (16), encobriu a capital federal de fumaça, e o DF vive sua segunda maior seca da história com quase 150 dias sem chuvas. As aulas foram suspensas no início da semana e pessoas usaram máscaras na rua para evitar inalar a fumaça.

Publicidade



Clube definiu que terá atenção redobrada com a hidratação dos atletas e fará monitoramento constante do sistema imunológico deles. Além disso, haverá intervenções nutricionais nos próximos dias para minimizar a possibilidade de infecção das vias aéreas superiores dos jogadores.



Brasília vai continuar a amanhecer parcialmente coberta por fumaça nos próximos dias. A informação é de Letícia Casado, colunista do UOL, em contato com autoridades que trabalham no combate ao fogo no Distrito Federal.

Publicidade



Vasco vendeu mando de campo com antiga gestão e tentou reverter acordo, mas sem sucesso. A venda do mando do jogo contra o Palmeiras foi feita quando o Vasco tinha como CEO Lúcio Barbosa, e era comandado pela 777 Partners. A atual gestão até tentou voltar atrás com o acordo, mas esbarrou na alta multa rescisória.



PALMEIRAS JÁ TEM DUAS BAIXAS CONFIRMADAS PARA O JOGO

Publicidade



Estêvão teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após a partida contra o Criciúma e deve desfalcar o Palmeiras nas próximas rodadas do Brasileiro.



A reportagem apurou que não há como prever o tempo de recuperação do atleta. O Palmeiras irá acompanhar a evolução diária de Estêvão até que ele esteja recuperado.



Caio Paulista é a segunda baixa confirmada. O jogador foi expulso no fim de semana contra o Criciúma e cumprirá suspensão contra o Vasco.