Palmeiras se reapresenta com cinco atletas infectados por Covid

O elenco do Palmeiras se reapresentou para a temporada 2022 nesta quarta-feira (5). E com uma má notícia: cinco atletas alviverdes tiveram resultados positivos no teste de Covid-19.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





São eles o goleiro Weverton, os meias Patrick de Paula e Gustavo Scarpa e os atacantes Breno Lopes e Rafael Navarro. De acordo com o clube, todos estão assintomáticos e foram isolados.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Nosso protocolo de prevenção à Covid-19 previa uma testagem antes de iniciarmos os exames. Os atletas que tiveram resultado positivo estão em perfeitas condições de saúde e assintomáticos. Foram prontamente isolados em suas residências e seguirão os cuidados médicos que nós determinamos como parte do protocolo. Agora, faremos o monitoramento diário da condição clínica de cada um deles", disse o médico alviverde Pedro Pontin, ao site oficial do Palmeiras.





Do grupo infectado pela Covid, Rafael Navarro é o único reforço para 2022. Em 2021, o atacante defendeu o Botafogo e conseguiu com o time carioca o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.





Após passar férias em Portugal no fim do ano, o técnico Abel Ferreira também já está em São Paulo e dará início aos preparativos da equipe para a temporada.

Continua depois da publicidade





O Palmeiras tem como principal objetivo neste início de 2022 a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. Os palmeirenses estreiam na competição no dia 8, contra o vencedor de Al Ahly (EGI) x Monterrey (MEX).