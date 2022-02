Palmeiras sofre, mas vence Água Santa na despedida antes do Mundial

Em um jogo muito duro fisicamente, o Palmeiras bateu o Água Santa por 1 a 0 nesta terça-feira (1º), no Allianz Parque, um dia antes da viagem para o Mundial de Clubes.



Aos 26 minutos do primeiro tempo, Dudu anotou o gol que garantiu o triunfo alviverde na terceira rodada do Campeonato Paulista.



A equipe visitante adotou marcação pesada e dificultou a vida do Palmeiras, que melhorou após os 20 minutos iniciais. Na segunda etapa, o time de Diadema teve uma chance clara de empatar, que o goleiro Marcelo Lomba salvou, e ainda um gol bem anulado de Cristiano.



O triunfo deixou o time alviverde isolado na liderança do Grupo C, agora com dez pontos. Sem pontuar, o Água Santa amarga a lanterna do Grupo A.

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Jorge; Danilo, Zé Rafael (Atuesta) e Raphael Veiga (Wesley); Scarpa (Jailson), Dudu (Breno Lopes) e Rony (Deyverson). T.: Abel Ferreira

ÁGUA SANTA

Matheus Inácio; Leandro Silva, Marcondes, Rodrigo Sam (Emerson), Hélder e Rhuan; Cristiano, Matheus Oliveira (Alyson) e Dadá Belmonte (Wesley); Fernandinho (Lelê) e Caio Dantas (Vinicius). T.: Sérgio Guedes





Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Neuza Ines Back

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Danilo e Gustavo Gómez (PAL); Matheus Oliveira, Rodrigo Sam, Cristiano, Rhuan e Hélder (AGS)

Gol: Dudu (PAL), aos 26'/1ºT