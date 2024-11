Palmeiras supera maior vilão da temporada

Além de ter superado o Bahia em duelo dramático na última quarta-feira (20), o Palmeiras conseguiu vencer o seu maior vilão ao longo da temporada de 2024: a falta de eficácia.





O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, de virada, só acertando dois chutes ao gol. O desempenho foi muito longe do esperado, pouquíssimo criativo no último terço do campo, mas as duas chances mais perigosas foram convertidas em gol. Um golaço de falta de Raphael Veiga e um cabeceio indefensável de Flaco López.





Eu olho para a produção da equipe. No jogo passado, produzimos muito e só fizemos um gol. nesta quinta-feira (21), com muito menos, fizemos mais. Abel Ferreira, após o jogo contra o Bahia.





A eficácia convive com o Palmeiras desde o início da temporada. Contra o Grêmio na 33ª rodada, por exemplo, o Palmeiras terminou o jogo com 33 finalizações (14 delas no gol) e só venceu por 1 a 0. Na derrota por 2 a 0 contra o Corinthians, o tema também foi abordado por Abel na coletiva de imprensa: "O Palmeiras pagou pela falta de eficiência. Se tivéssemos a mesma eficácia do Corinthians, com erros que demos, porque o Corinthians limitou-se a se defender e aproveitar os nossos erros e aproveitou bem".





Em fevereiro, após a derrota nos pênaltis para o São Paulo na Supercopa do Brasil, Abel reclamou da falta de eficiência. Dias depois, a equipe ficou no empate contra o Santo André, e ele reforçou a importância de converter as oportunidades em gols. No duelo do 1º turno contra o Botafogo, a justificativa do técnico também foi a eficácia.





O Palmeiras é quem mais finaliza, mas não tem bom aproveitamento. Segundo o Footstats,a equipe de Abel Ferreira é disparada a com mais finalizações no Brasileirão com 569 - o Athletico-PR, o vice-líder na estatística, tem 497. No entanto, o Alviverde está entre as oito piores equipes em taxa de aproveitamento dessas finalizações: apenas 37,43% (o Fla lidera com 41,92%).





O técnico ressaltou após a vitória contra o Bahia que a atuação contra o Corinthians foi muito superior, mas dessa vez a vitória aconteceu. "Na minha opinião, fizemos um jogo muito melhor no Corinthians do que nesta quinta-feira (21). Muito melhor do que nesta quinta-feira (21). Sabe qual é a diferença? nesta quinta-feira (21) ganhamos. Mas no jogo contra o Corinthians fomos muito melhor. Mas futebol é isso. Precisamos manter calma, equilíbrio. O que é o pilar de tudo é o mental."





RODADA FAZ PALMEIRAS SONHAR AINDA MAIS COM TÍTULO





Com o triunfo fora de casa, o time de Abel Ferreira foi a 67 pontos e ficou a apenas dois pontos do líder Botafogo - que empatou com o Atlético-MG e foi a 69.





No fim de semana, o Alviverde enfrenta o Atlético-GO em Goiânia, e o Botafogo recebe o Vitória no Nilton Santos.





Na 36ª rodada, na semana que vem, Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz Parque no jogo que pode ser decisivo para o título do Brasileiro.





