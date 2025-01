Palmeiras tem início de janela avassalador, mas 'emperra' a um mês do fim

O Palmeiras começou a atual janela de transferências com tudo, mas emperrou a um mês do fim dela, em 28 de fevereiro.

DESEJOS RESOLVIDOS E EMPERRADOS





O Palmeiras resolveu sua principal prioridade em dezembro. O clube buscava pontas para repor as saídas de Dudu e Estêvão -que vai ao Chelsea após o Mundial- e anunciou Facundo Torres e Paulinho logo de cara, antes mesmo da abertura oficial da janela, em 3 de janeiro.





A nova prioridade virou problema. O Palmeiras sonha com a contratação de um meio-campista para concorrer com Raphael Veiga, mas tem visto as portas se fecharem. Andreas Pereira era o sonho principal, mas as conversas com o Fulham e jogador não avançaram, e Leila indicou desistência. O clube chegou a ter um acordo com Claudinho, mas o meia voltou atrás e preferiu trocar o Zenit pelo Al Sadd, do Qatar.





Outros dois reforços seguem pendentes. O Palmeiras ainda busca a contratação de um zagueiro após a venda de Vítor Reis para o Manchester City e de um centroavante. Até o momento, não houve avanços em conversas com nomes para estas vagas.





Uma reposição já foi feita. Na última semana, o Palmeiras anunciou o volante Emiliano Martínez, uruguaio que estava no Midtjylland, da Dinamarca. A contratação, sem muita pompa, foi pontual para repor a saída de Gabriel Menino, envolvido na transferência que trouxe Paulinho.





PALMEIRAS TEM JANELA EXTRA





O Palmeiras é um dos clubes brasileiros que terá uma janela de transferências extra. O direito foi garantido ao time paulista com a classificação para o Super Mundial de Clubes deste ano.





A diretoria palmeirense terá, entre 2 de junho de 2025 e 10 de junho de 2025, a oportunidade de buscar reforços visando o Mundial e o restante do ano. Além do Verdão, apenas Flamengo, Fluminense e Botafogo terão este direito no futebol brasileiro.





MAIS SAÍDAS DO QUE CHEGADAS





O Palmeiras tem um saldo maior de saídas do que chegadas na atual janela de transferências. A lista deve aumentar ainda mais, uma vez que Zé Rafael tem acerto com o Santos, e Rony também negocia com o rival. Abel também já indicou que deve liberar um dos três laterais-esquerdos que tem no elenco.





Quem saiu: Dudu (rescisão), Lázaro (fim de empréstimo), Gabriel Menino (troca com o Atlético-MG), Vitor Reis (vendido ao Manchester City), Patrick (troca com Atlético-MG), Lucas Freitas (rescisão) e Henri (rescisão).





Quem chegou: Paulinho (comprado do Atlético-MG), Facundo Torres (comprado do Orlando City) e Emiliano Martínez (comprado do Midtjylland).