Palmeiras tenta findar gracejo da Copinha, mas tem Santos no caminho

Quando compôs "História pro Sinhozinho", em 1947, Dorival Caymmi não imaginava que parte da melodia seria tão irritante para torcedores do Palmeiras 75 anos depois. O que era um trecho sem letra da canção hoje é frequentemente preenchido com os seguintes versos: "O Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial".

Agora, o clube alviverde se vê a três jogos de enterrar a afronta. Está na final da Copa São Paulo de juniores, a tradicional Copinha, que jamais venceu. E novamente disputa o Mundial de Clubes, ingressando na disputa nas semifinais. A decisão está marcada para 12 de fevereiro, quando os palestrinos esperam poder voltar a ouvir Caymmi em paz.

Antes de buscar o título profissional nos Emirados Árabes Unidos, o time tenta nesta terça-feira (25) erguer pela primeira vez o troféu do torneio de base. O adversário na decisão é o Santos, e o clássico decisivo está marcado para as 10h, no Allianz Parque, com transmissão de Globo, Rede Vida e SporTV.





Só haverá torcida do Palmeiras no estádio da zona oeste paulistana. Desde 2016, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo só permite apoiadores de uma equipe nos clássicos do estado. Na Copinha, o regulamento previa que o dono da melhor campanha teria o apoio galera em caso de encontro de grandes.





Mesmo assim, o presidente do Santos, Andres Rueda, demonstrou irritação com a FPF (Federação Paulista de Futebol). Ele discordou da marcação da partida para a casa do Palmeiras e apontou que o campo deveria ser neutro. A final do torneio ocorre tradicionalmente no Pacaembu, que foi concedido à iniciativa privada e está em obras.

A agremiação praiana publicou uma nota repudiando a decisão da organização do torneio, dizendo que ela "privilegia o outro finalista e não atente ao princípio de isonomia". A federação respondeu que, "considerando a melhor campanha entre os finalistas e a regulamentação de torcida única, o Palmeiras naturalmente teria sua torcida".





Por isso, explicou a entidade, foi escolhido o Allianz Parque. É no gramado sintético da arena, ao qual estão mais habituados os jogadores alviverdes, que os comandados de Paulo Victor Gomes esperam levantar a taça. Contam com o ainda muito jovem Endrick, de 15 anos, grande aposta do clube.





O Palmeiras não perdeu até aqui na competição. Ganhou sete vezes e empatou apenas uma, quando, já classificado para o mata-mata, adotou uma formação reserva contra o Água Santa. Marcou 25 gols, sofreu cinco e chega na condição favoritismo ao encontro com o Santos.





"Eu não gosto de falar de pressão. Isso é um privilégio de quem trabalha em alto nível", afirmou Sousa, que pediu calma a seus atletas na busca do objetivo inédito. "Vamos continuar fazendo da mesma forma, com naturalidade, com tranquilidade, respeitando o adversário para, com merecimento, conquistar o título.





Não foi com tranquilidade que se encerrou a partida anterior. A vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo ficou marcada pela invasão de campo de torcedores tricolores, que bateram boca com atletas palmeirenses. Ao fim da confusão, uma faca foi encontrada no campo -segundo a Polícia, arremessada da arquibancada.





Na ocasião, como chegara ao duelo com melhor campanha, o São Paulo tinha todos os torcedores na Arena Barueri, em Barueri. O Palmeiras levou a melhor mesmo assim, e agora os jogadores usam esse triunfo para demonstrar cautela. Se eles puderam vencer sem torcida, o Santos também pode.





Com seis vitórias e dois empates, o time praiano avançou à final fazendo 3 a 0 no América-MG, em São Caetano do Sul, mas o resultado teve um custo alto. Autor de dois gols no confronto, o artilheiro Lucas Barbosa recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática no embate derradeiro.





"Vamos fortes para esta final. Tenho certeza de que será um grande jogo, independentemente do estádio e da torcida", afirmou o zagueiro Derick. "Jogar no campo do Palmeiras, para nós, não muda. A decisão, pelo regulamento, teria que ser em campo neutro. Mas quem quer ser campeão vai enfrentar o adversário no campo dele", acrescentou o técnico Elder Campos.





Campeão da Copinha em 1984, 2013 e 2014, o Santos busca seu quarto título na Copinha. Já o Palmeiras, derrotado na final de 1970 pelo Corinthians e superado pelo Santo André na briga pelo troféu de 2003, espera quebrar a escrita. E começar a acabar com a musiquinha que tanto incomoda seus torcedores.