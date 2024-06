Palmeiras tenta se aproximar dos líderes do Brasileiro

O Palmeiras enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (13) na retomada do Campeonato Brasileiro e terá que suprir a ausência de vários titulares. O Verdão tenta encostar nos líderes da competição. O jogo, da oitava rodada, começa às 21h30, no Allianz Parque.





O técnico Abel Ferreira não poderá contar com Endrick, Richard Ríos e Gustavo Gómez convocados para as seleções para a disputa da Copa América. O treinador tem ainda outros dois desfalques.

O zagueiro Luan e o atacante Luis Guilherme, com negociações bem encaminhadas também não devem jogar. Luan está indo para o futebol mexicano, enquanto Luis Guilherme irá se transferir para o futebol inglês.





Com isso, Abel Ferreira deve mandar a campo Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Rony (Flaco López).

A partida contra o Vasco pode marcar o retorno do atacante Dudu aos gramados. Recuperado de uma cirurgia no joelho, o jogador não participa de uma partida oficial há 10 meses. O atacante já tem treinado há algumas semanas e participado de jogos-treinos e deve ser relacionado pelo treinador.





O Palmeiras volta ao Allianz Parque para tentar melhorar o seu aproveitamento como mandante. Foram três jogos até aqui e somente um ponto ganho. O Alviverde perdeu para Athletico e Internacional jogando na Arena Barueri e empatou com o Flamengo no Allianz. Dos 11 pontos conquistados, 10 foram como visitante.

Depois de ganhar do Criciúma em Santa Catarina na última rodada, o Palmeiras tentar emendar duas vitórias seguidas neste Brasileiro, algo que ainda não aconteceu após sete rodadas. O Verdão é o oitavo colocado, com 11 pontos, e tenta se aproximar do líder Botafogo, que já jogou na rodada, venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0 e subiu para 16 pontos.





Do outro lado, o Vasco tenta se distanciar da zona do rebaixamento e esquecer da goleada histórica sofrida para o Flamengo na última rodada por 6 a 1. O Cruzmaltino é apenas o 14º colocado, com seis pontos, um a mais que o Criciúma, que esta na ZR.





O Vasco não contará com o meia francês Payet, que sofreu uma lesão na coxa. Outro que não joga é o volante Praxedes, também machucado.