Palmeiras tenta tirar Brasileiro 'praticamente definido' do Botafogo

Será conhecido neste domingo (8) o vencedor do Campeonato Brasileiro de 2024. Atual bicampeão, o Palmeiras alimenta a esperança de buscar o tri, mas sabe que não depende apenas das próprias forças: pior, precisa de uma vitória de um de seus maiores rivais, o São Paulo, que já não tem nenhum objetivo relevante no ano.





O time alviverde soma 73 pontos, contra 76 do líder Botafogo. Em caso de igualdade na pontuação, levará vantagem no desempate, com um triunfo a mais. Só há um cenário, portanto, para o tri: vitória dos comandados de Abel Ferreira sobre o Fluminense, no Allianz Parque, em São Paulo, e derrota do Botafogo para o São Paulo, no Engenhão, no Rio de Janeiro –todas as partidas da 38ª e última rodada estão marcadas para as 16h.

"Está praticamente definido. O Botafogo joga em casa, e vocês conhecem o futebol brasileiro", sorriu ironicamente Abel, referindo-se ao histórico na competição de pontos corridos de questionamentos a respeito de times que têm jogos que interessam a rivais na reta final, na briga pelo título. Um histórico que tem o próprio Palmeiras em papel central.





No caso mais caricato, registrado em 2010, um dirigente do Palmeiras chegou a convocar para um duelo da penúltima rodada, na Grande São Paulo, a torcida do Fluminense, que enfrentaria a equipe alviverde e lutava pelo troféu com o Corinthians. "Venham. Ainda temos 8.000 ingressos à disposição. Será o jogo do título", disse o então diretor executivo Antonio Carlos Corcione. "Tenho certeza de que será uma tarde bastante agradável tanto para o torcedor do Fluminense quanto para o do Palmeiras."

Não começou assim. O habitual reserva Dinei logo de cara surpreendeu a si mesmo com um chutaço e foi xingado na Arena Barueri. "Fiz um golaço, o mais bonito da minha carreira, mas a torcida não comemorou. Eles ficaram bravos e até vaiaram", recordou, em 2010, em entrevista à ESPN. "Mas o Fluminense virou o placar, e tudo ficou mais tranquilo."





Foi tão constrangedor que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) instituiu no ano seguinte uma rodada final com clássicos. E o Corinthians foi campeão com um empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Pacaembu.

A fórmula foi posteriormente abandonada, mas a discussão sobre ela volta à tona agora, que o clube alviverde precisa do São Paulo. Nenhum cartola tricolor deu uma entrevista explícita como a de Corcione, mas o time tricolor já sabe que terminará o Brasileiro em sexto lugar, independentemente dos resultados de domingo. Em ritmo de férias, a equipe não vence há um mês, vem de derrota em casa para o Juventude e deverá dar descanso a atletas importantes.





"Se estivéssemos frescos da cabeça para casos importantes [briga por objetivos maiores na temporada] e também frescos fisicamente, eu poderia ser um pouco menos conservador com os jogadores agora na reta final. Mas a próxima temporada já pode começar mal, e aí não nos sobrará nada", disse o técnico Luis Zubeldía.

