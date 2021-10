Palmeiras vê Luan se recuperar de críticas e passar a liderar fundamentos

Em abril deste ano, a principal torcida organizada do Palmeiras chegou a publicar um manifesto exigindo a saída do zagueiro Luan do clube. Foi logo depois de o clube alviverde perder a Supercopa do Brasil para o Flamengo nos pênaltis. Além de desperdiçar sua cobrança, o defensor errou um passe que gerou o primeiro gol rubro-negro.



O erro seguido do protesto veio na esteira de algumas outras falhas, como ser expulso no primeiro jogo das finais da Copa do Brasil de 2020, ao dar cotovelada inexplicável em Diego Souza, e cometer pênalti na semifinal do Mundial de Clubes sobre Gignac, do Tigre (MEX).



Abel Ferreira, no entanto, deu de ombros para o protesto. E Luan, jogando quieto e aproveitando a confiança, correspondeu, destacando-se como o zagueiro do Palmeiras com os melhores índices no Campeonato Brasileiro.

Ele é o jogador do time com mais passes certos: 892 e 95% de acerto. Ele também lidera em lançamentos certos, deixando de lado os índices dos goleiros Jaílson e Weverton, com 39 e 43,8% de acerto.



Luan também é o jogador que mais fez interceptações de passes de adversários (14) e o zagueiro que mais acertou inversões de jogo (13). Por fim, e falando mais especificamente de fundamentos defensivos, foi quem mais rebateu bolas dos adversários (111) e, com 26 ações e 72% de acerto, é o segundo zagueiro que mais desarmou -só perde para Renan, mas ganha do companheiro Gustavo Gómez.



Alguns dos fundamentos em que Luan se destaca são cruciais para o estilo de jogo que Abel imprime ao Palmeiras, o que explica a adoração do técnico por seu camisa 13. Em um jogo de transição rápida, os lançamentos e inversões são cruciais para que o Palmeiras gere instabilidade e encontre brechas na defesa adversária em suas idas ao ataque.



Luan chegou ao Palmeiras em 2017. Mas, apenas em 2018, encontrou aquele que seria seu grande parceiro no clube, o paraguaio Gustavo Gómez. Juntos, os campeões brasileiros de 2018 e do Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores de 2020 conquistaram 47 vitórias e 21 empates, sofreram 12 derrotas e levaram 49 gols em 80 jogos.



Na atual temporada, com 3545 minutos atuando, Luan só tem menos tempo em campo que o goleiro Weverton, em 41 jogos. Desde que chegou ao clube, ele já atuou 172 vezes, 151 delas como titular.