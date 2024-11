Palmeiras vê título mais longe, e Botafogo dispara sem jogar

O Botafogo aumentou suas chances de se sagrar campeão brasileiro após o tropeço do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, de acordo com cálculos do Departamento de Matemática da UFMG. O Alvinegro carioca ainda joga na 32ª rodada e pode se distanciar mais na liderança.





O Botafogo chegou a 73,3% de probabilidade parcial de título com a derrota do Alviverde. A equipe carioca assistiu do sofá o adversário pela taça perder o Dérbi.





O time de Artur Jorge tem a chance de disparar ainda mais dependendo do resultado da partida desta terça (5) contra o Vasco. O Botafogo tem 64 pontos e, mesmo se for derrotado pelo rival, manterá três pontos de vantagem para o vice-líder.





O Palmeiras teve uma queda de cerca de 10 pontos percentuais com o tropeço. Os comandados por Abel Ferreira chegaram para a 32ª rodada com 27,8% de chances de título, e neste momento registra 17,6%.





Já Fortaleza venceu na rodada e aumentou suas chances, enquanto Flamengo, Inter e São Paulo ainda vão entrar em campo -times que completam o G6. Faltam cinco jogos para completar a 32ª rodada, que terminará na quarta (6).





PARCIAL DAS CHANCES DE TÍTULO





Do outro lado da tabela, o Corinthians teve um grande respiro e diminuiu o risco de cair para 6,9%. O clube do Parque São Jorge chegou para o Dérbi com 25,2% de probabilidade de ser rebaixado.





O número é provisório, mas pode aumentar. O Alvinegro paulista foi a 38 pontos e colocou quatro pontos de vantagem para o Z4. O Athletico-PR é o atual 17º colocado, com 34 pontos, e ainda tem seu compromisso da 32ª rodada. Se vencer ou empatar, passa o Bragantino, que tem 35 (mas ficaria atrás no critério de desempate).





*Atlético-GO: 99,95% (era de 99,96%)

Cuiabá: 99,2% (era de 97%)

Juventude: 63,1% (era de 44%)

Red Bull Bragantino: 44,1% (era de 39,2%)

*Athletico-PR: 42% (era de 28,3%)

Fluminense: 16% (era de 15,4%)

*Criciúma: 15,5% (era de 16,2%)

Vitória: 9,9% (era de 28,8%)

Corinthians: 6,9% (era de 25,2%)

Grêmio: 3,9% (era de 5,4%)

*Atlético-MG: 0,44% (era de 0,44%)

*Vasco: 0,019% (era de 0,026%)

*Cruzeiro: 0,013% (era de 0,017%)

*Ainda joga na rodada





PARTIDAS RESTANTES DA 32ª RODADA





Inter x Criciúma

Botafogo x Vasco

Bahia x São Paulo

Cruzeiro x Flamengo

Atlético-GO x Atlético-MG





