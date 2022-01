Palmeiras vence a Ponte Preta em ritmo de treino pelo Paulista

O Palmeiras venceu a Ponte Preta com facilidade nesta quarta-feira (26), pelo Campeonato Paulista, por 3 a 0. Foi a segunda vitória do clube alviverde na competição, que bateu o Novorizontino no sábado (23), por 2 a 0.



O campeão da Libertadores decidiu o jogo no Allianz Parque com menos de meia hora. Um dos estreantes da noite, o zagueiro Murilo, abriu o placar, aos nove minutos. Luan ampliou com belo chute aos 21. Rony fez o terceiro, aos 28 minutos da etapa inicial.



Com o bom resultado do primeiro tempo, Abel Ferreira aproveitou para fazer muitas substituições. E, assim, o volante Jaílson acabou também fazendo sua estreia no segundo tempo, como zagueiro, função que também conhece.



Abel também colocou Breno Lopes, Gabriel Menino e Gabriel Veron em campo, nos lugares de Dudu, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa, respectivamente.

Agora com seis pontos na competição, o Palmeiras se prepara para pegar o São Bernardo no sábado (29). No mesmo dia, a Ponte tentará a recuperação contra a Inter de Limeira, que empatou com o Santos sem gols também nesta quarta.





PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Murilo (Jaílson), Luan e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Breno Lopes); Dudu (Veron), Rony (Deyverson) e Gustavo Scarpa (Gabriel Menino). T.: Abel Ferreira

PONTE PRETA

Ygor, Norberto, Fabio Sanchez, Fabrício e Guilherme Santos, Moisés Ribeiro, Marcos Júnior e Léo Naldin; Fessin, Formiga e Lucca. T.: Gilson Kleina

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público e renda: 17.662; R$ 773.408,18

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Raphael Veiga (PAL); Wesley e Marcos Júnior (PON)

Gols: Murilo (PAL), aos 9',Luan (PAL), aos 21', e Rony (PAL), aos 28'/1ºT