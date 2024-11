Palmeiras vence Bahia com gol no VAR em final dramático e cola no Botafogo

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, de virada, em partida dramática na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Brasileirão.





A equipe de Rogério Ceni abriu o placar com Luciano Rodríguez, mas Raphael Veiga, com um golaço de falta, e Flaco López, de cabeça, viraram o jogo para o Alviverde.





O final do jogo foi dramático e cheio de aparições do VAR. O Bahia chegou a marcar, mas o gol foi invalidado no árbitro de vídeo. Pouco depois, o VAR apareceu de novo, desta vez para confirmar gol do Palmeiras não marcado pela arbitragem em campo.





Com o resultado, o time de Abel Ferreira foi a 67 pontos e ficou a apenas um do líder Botafogo. O clube carioca entra em campo ainda nesta quarta-feira contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Já o Bahia permanece com 46 pontos, na 8ª posição, e agora não sabe o que é vencer há seis jogos.





O Bahia volta a campo no domingo (24), contra o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), mais uma vez na Arena Fonte Nova.





Já o Palmeiras joga no sábado (23), às 19h30, contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.





PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo (Gustavo Gómez) e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício; Felipe Anderson (Gabriel Menino), Dudu (Rômulo) e Rony. T.: Abel Ferreira.





BAHIA

Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Tiago) e Thaciano (Biel); Ademir (Cauly) e Luciano Rodríguez (Everaldo). T.: Rogério Ceni.





Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 20 de novembro de 2024 (quarta)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (MASTER/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Luiz Claudio Regazone (MASTER/RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (AB/MG)

Gols: Luciano Rodríguez, aos 26 minutos do 1º tempo (BAH); Raphael Veiga, aos 40 minutos do 1º tempo, e Flaco López, aos 43 minutos do 2º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Gilberto (BAH) e Marcos Rocha (PAL)





