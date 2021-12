Palmeiras vende pacotes a partir de R$ 18,1 mil para o Mundial

O Palmeiras fechou contrato com um agência de turismo e iniciou a venda dos pacotes de viagem aos torcedores interessados em acompanhar a equipe na disputa do Mundial de Clubes, realizado de 3 a 12 de fevereiro de 2022 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os preços começam em US$ 3.190 (R$ 18.127,90 na cotação atual) e podem ser parcelados em até 21 vezes.

Os pacotes são oferecidos pela Century Travel, parceira do Palmeiras. De acordo com a empresa, são quatro planos oferecidos aos palmeirenses (econômico, turístico, superior e premium) e todos possuem passagens aéreas de ida e volta saindo de São Paulo, oito noites de hospedagem em Abu Dhabi com café da manhã, acompanhamento de guias, seguro-viagem, taxas e impostos e, principalmente, os ingressos para os dois jogos do Palmeiras no Mundial.

Atual bicampeão da Copa Libertadores, o time do técnico Abel Ferreira estreia na competição no dia 9 de fevereiro, contra o vencedor de Ah Ahly, do Egito, e Monterrey, do México. Independentemente de qual seja o resultado da semifinal, o Palmeiras volta a campo no dia 12 para disputar a final do Mundial de Clubes ou a decisão do terceiro lugar.





Todos os torcedores que adquirirem os pacotes receberão um kit customizado pelo clube, e os palmeirenses sócios do Avanti ganharão uma condição exclusiva no fechamento da compra. As vendas, assim como o detalhamento dos valores e condições de parcelamento, são feitas através do site 'www.palmeiraspelobi.com.br'.