Para reforçar a zaga, Londrina EC anuncia Vilar, ex-Maringá

Mais um jogador foi oficializado pelo Londrina EC, na tarde desta terça-feira (12). O zagueiro Vilar foi anunciado como reforço na defesa, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor se apresentou no CT da SM Sports no início da tarde e passou por exames médicos.



Assim como o atacante Mirandinha, Vilar chega ao LEC por empréstimo do Maringá Futebol Clube, equipe que defendeu no início do ano. No total, Vilar disputou 16 dos 17 jogos que o time fez no estadual, marcando dois gols.



“Graças a Deus, fiz um ótimo estadual e chego no Londrina para somar e brigar pelo meu espaço”, declarou o defensor na sua apresentação.



Vilar se profissionalizou pelo Santos e chegou ao Maringá em 2020. Agora no Tubarão, o zagueiro prospectou a disputa do nacional.





“Disputar uma Série B é uma oportunidade muito boa, creio que a gente vai conseguir todos os objetivos. A gente tem um elenco de qualidade e vamos chegar forte”.