Para ter Cédric, Zubeldía brecou promoção de revelação da base no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía recusou promover o lateral-direito Maik, revelação do sub-20, para ter o português Cédric, que assinou contrato de produtividade com o São Paulo.





Em conversa para definir quem subiria da base ao profissional, o treinador argentino brecou a promoção de Maik e o caso causou incômodo em Cotia. O lateral foi um dos destaques dos títulos da Copa do Brasil sub-20 e Copinha.





Zubeldía chegou a dizer que não era momento para subir o garoto pois já tinha Igor Vinícius, Moreira e teria Cédric à disposição. Na época, o português ainda apenas recuperava forma física no Reffis do CT da Barra Funda.





Cédric tem 33 anos e chega com contrato de produtividade válido por três meses. Maik tem 20 anos e contrato até o meio de 2026.





Zubeldía aprovou as promoções do atacante Ryan Francisco e do volante Hugo. Ferreira e Matheus Alves, outros destaques, serão monitorados, mas ainda não sobem.





Maik tem mais um ano de sub-20, cresceu sob comando do técnico Allan Barcelos e se tornou uma das lideranças de vestiário do time. Há uma preocupação com a estatura do jogador para atuar entre os profissionais no setor defensivo: o lateral mede 1,70m.





Dirigentes queriam sua promoção também para começar a dar rodagem para Igor Felisberto, de 17 anos, que tem passagens pela seleção de base e nesta terça-feira (28) é reserva de Maik.





