Patrocinadora reforça preocupação com denúncias no Corinthians

A casa de apostas esportivas online Vai de Bet, patrocinadora máster do Corinthians , divulgou nota nesta sexta-feira (24) em que confirma sua preocupação com as acusações recentes sobre a intermediação do acordo com o time do Parque São Jorge. Há suspeita de pagamentos em nome de uma empresa "laranja".



A empresa afirma no comunicado que "observa com atenção os desdobramentos do atual cenário e avalia os próximos passos".

Sobre o contrato com o clube, a casa de apostas diz que recebeu contato de um intermediário sobre a possibilidade de firmar um acordo de patrocínio máster e nega que tenha feito qualquer contato com outra empresa para concretizar o negócio.



"[A Vai de Bet] foi conduzida pelo referido interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações. Nunca houve contato com qualquer outra empresa a respeito da negociação para o acordo de patrocínio", afirma em nota.

No texto, a empresa também confirma que teve encontros recentes com a diretoria do Corinthians para manifestar preocupação de que as denúncias possam prejudicar sua imagem.



"Durante as últimas semanas, a Vai de Bet pediu informações ao Corinthians em ocasiões variadas e realizou reunião presencial na sede do clube no dia 8 de maio, além de ter enviado um comunicado à diretoria na última segunda-feira (20)", informou a casa de apostas.

O acordo entre as partes, o primeiro grande patrocínio firmado pela gestão de Augusto Melo, prevê que, em caso de rescisão sem justa causa, a parte interessada no rompimento tem de arcar com uma multa de 10% do valor total restante do contrato. Atualmente, essa multa seria de R$ 30 milhões -com duração de três anos, o valor total do contrato é de R$ 370 milhões.



O acordo está sendo investigado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, após grupos de oposição no clube terem exigido esclarecimentos sobre o pagamento de R$ 25,2 milhões de comissão para a empresa Rede Social Media Design. A companhia pertence a Alex Fernando André, que atuou na campanha de Augusto à presidência do time alvinegro.

Na segunda-feira (20), o jornalista Juca Kfouri afirmou em seu blog no UOL que a empresa repassou parte da comissão que recebeu para uma empresa "laranja", chamada Neoway Soluções Integradas em Serviço Ltda, registrada no nome de Edna Oliveira dos Santos, uma mulher que reside na cidade de Peruíbe e que, de acordo com Juca, nem sequer sabia da existência da empresa em seu nome.



Em nota, o Corinthians afirmou que "todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas. O clube destaca que não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros. Caso sejam apresentadas quaisquer provas de ilícitos, estes serão discutidos junto ao Conselho Deliberativo para providências que se fizerem necessárias".

