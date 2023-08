Paulo Roberto Falcão é acusado de importunação sexual

Paulo Roberto Falcão, ex-jogador de futebol, está sendo investigado em um caso de importunação sexual. A informação foi confirmada pela delegacia de Defesa da Mulher de Santos (SP), que pontuou, em nota, que “a vítima, de 26 anos, compareceu na delegacia na tarde desta sexta-feira [4] e prestou depoimento”. Além disso a polícia afirmou que “diligências estão em andamento para o esclarecimento dos fatos. Detalhes serão preservados dado a natureza do delito”.





Horas depois de o caso ser tornado público, o Santos publicou nota em que informou a saída de Falcão do cargo de coordenador esportivo que ocupava desde 15 de novembro de 2022.





A saída do Santos foi divulgada pelo próprio ex-jogador em postagem em seu perfil em uma rede social. Na mensagem, Falcão nega que sejam verdadeiras as acusações feitas: “Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu”.