Pausa é boa para São Paulo? Ex-jogadores dizem como Zubeldía pode melhorar

Ex-jogadores do Tricolor, Renan e Ilsinho consideraram a pausa como "boa" para o treinador. Eles apontaram algumas dificuldades recentes da equipe durante a "Live do São Paulo" no YouTube.

Vai de Bet rescinde patrocínio com Corinthians após escândalo com 'laranja'

Luis Zubeldía ainda não perdeu no comando do São Paulo, com oito vitórias e apenas dois empates em uma sequência pesada que durou um mês e meio. Pela primeira vez, o argentino terá mais de uma semana para treinar sua equipe.

Pausa é boa?





"Para o jogador não, o jogador quer jogar e odeia ficar só treinando por muito tempo. Mas para o Zubeldía é muito bom. Ele tem a volta do Rato, que a gente fica em dúvida sobre como ele vai usar o Rato no modelo de jogo dele. [No último jogo] contra o Cruzeiro, não foi tranquilo. Desde o jogo contra o Talleres, não vi o São Paulo sendo protagonista por uma boa parte do jogo. O São Paulo está com um vazio do meio de campo", diz Renan Teixeira.



"Ele tem pouco tempo de trabalho, mas as propostas dele dentro de campo, para mim, são meio suspeitas. Ele tem algumas atitudes dentro de campo que eu, particularmente, discordo, mas está dando certo porque está ganhando. Contra o Fluminense, na minha opinião, ele não vai bem e ganha com erro do Fábio. Contra o Talleres, ele marca alto e espera muito, e um pênalti infantil dá a vantagem para ele. Contra o Cruzeiro, ele faz o que tem que fazer, mas o São Paulo toma um amasso. [...] Há muitas coisas boas e ele está invicto, mas acho esse que é o melhor tempo que ele vai ter para corrigir certas coisas que ele tem errado", diz Ilsinho.