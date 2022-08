Pedro marca de bicicleta, e Flamengo elimina Athletico na Copa do Brasil

Um verdadeiro gol de placa para colocar um ponto de interrogação na cabeça do técnico da seleção brasileira, Tite. Foi de bicicleta que Pedro deu a vitória ao Flamengo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (17), em plena Arena da Baixada (PR), que colocou o Rubro-Negro carioca nas semifinais da Copa do Brasil.



O time do técnico Dorival Júnior soube administrar a pressão da torcida e da equipe da casa no final e agora aguarda o vencedor do duelo desta quinta (18) entre América-MG e São Paulo. No jogo de ida, no Morumbi (SP), o Tricolor venceu por 1 a 0.

Athletico e Flamengo ainda têm no calendário as semifinais da Copa Libertadores. Os paranaenses encaram o Palmeiras, e os cariocas pegam os argentinos do Vélez Sarsfield. No Campeonato Brasileiro, ambos ainda sonham com o título e tentam não desgarrar tanto do líder Palmeiras.



No fim de semana, pela competição nacional, o Athletico recebe o América-MG na Arena da Baixada (PR). Já o Flamengo visita o Palmeiras no Allianz Parque (SP).

