Pedro passa por cirurgia no joelho e terá alta neste sábado

O atacante Pedro realizou com sucesso a cirurgia no joelho esquerdo nesta sexta-feira (13). O procedimento foi para reconstruir o ligamento cruzado anterior do jogador.



Pedro tem alta prevista para este sábado (14). Ele foi operado no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro.

Quem fez o procedimento foi o mesmo cirurgião que o operou em 2018. Ainda pelo Fluminense, o jogador também rompeu o ligamento, mas no joelho direito. O nome do médico é Luiz Antônio Vieira.



O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia do atleta Pedro foi realizada com sucesso. A alta hospitalar está prevista para neste sábado (14). Divulgaremos nos próximos dias os passos da recuperação.



Pedro se lesionou na seleção brasileira. Ele sentiu o joelho ainda no aquecimento de um treino e passou por exames em Curitiba. Na chegada ao Rio, foi avaliado também pelo departamento médico do Flamengo.



O camisa 9 está fora da atual temporada. Em 2018, o período de recuperação foi de pouco mais de sete meses.