Pedro ressurge no Corinthians após 'geladeira' e acalma o preocupado Zenit

O ressurgimento do atacante Pedro no Corinthians acalmou o Zenit, da Rússia.







Publicidade

Publicidade

Pedro está negociado com o Zenit e irá para a Rússia no início de 2024. Ele vai fazer 18 anos em fevereiro.

O jovem jogador ficou dois meses sem atuar sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, mas readquiriu espaço no elenco do Timão. Ele ficou fora de julho a setembro e agora participou de cinco das últimas sete partidas.

Publicidade





Luxa havia deixado Pedro de lado por entender que precisava utilizar jogadores que estavam com a cabeça totalmente no Corinthians. No dia a dia, porém, a cria do Terrão se destacou e fez o treinador mudar de ideia.





Mano Menezes pensa igual e tem Pedro nos planos. O atacante é visto como futuro grande jogador e foi vendido por R$ 46 milhões.

Publicidade





O clube russo estava preocupado com a falta de ritmo de jogo de Pedro, principalmente por ele ter 17 anos.





O Zenit acredita que, nessa idade, o jovem precisa estar sempre jogando para não frear o desenvolvimento.

A retomada de espaço deixa os russos mais tranquilos e confiantes em um impacto ainda em 2024, mesmo com apenas 18 anos.