Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, inicia processo de retirada da ventilação mecânica

Pedro Severino, 19, jogador da base do Red Bull Bragantino que sofreu um grave acidente de carro, iniciou o processo de retirada da ventilação mecânica, o que permite ao paciente períodos do dia com respiração espontânea, informou o novo boletim médico divulgado pela Unimed Ribeirão Preto nesta sexta-feira (14).





O jogador também está atualmente sem a necessidade de sedativos. O hospital já havia informado no dia 7 que Severino apresentou "reflexos que correspondem à presença de funcionamento do cérebro".





O jovem segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e seu quadro neurológico permanece grave, com estabilidade clínica e manutenção de cuidados específicos para pacientes neurocríticos, acrescentou o hospital.





O atleta sofreu traumatismo craniano após grave acidente na madrugada do dia 4, na rodovia Anhanguera.

Severino estava no carro com um motorista e o colega Pedro Castro, 18, que também joga na categoria de base do clube de Bragança Paulista (a 67 km de São Paulo). O motorista afirmou em depoimento que dormiu ao volante.





Castro sofreu ferimentos leves. Ele estava no banco de trás do carro no momento do acidente; Severino estava no banco da frente, ao lado do motorista.





O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), para onde o atleta foi levado logo após o acidente, chegou a iniciar o protocolo de morte encefálica, que confirma a perda de funções do cérebro, mas interrompeu o processo após "quadro de reflexo de tosse presente".





No dia 6, o jogador foi transferido para a Unimed de Ribeirão Preto. O jogador é formado na base do Botafogo-SP e havia sido emprestado ao Bragantino em fevereiro.