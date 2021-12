Pela primeira vez no século, Santos tem mais derrotas que vitórias no ano

Os números do Santos em 2021 reforçam o sentimento que o torcedor teve: foi o pior ano do clube em muito tempo. Pela primeira vez no século, o time fecha um ano de calendário com mais derrotas do que vitórias em jogos oficiais. E, para piorar, com mais gols sofridos do que marcados.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Somando os jogos da reta final do Brasileiro e da Libertadores de 2020, que só acabaram neste ano por causa da pandemia, o Santos entrou em campo 84 vezes nestes 12 meses. Venceu apenas 29 dos confrontos que fez, empatando em 25 oportunidades e perdendo outras 30, um aproveitamento de 44,44%. Foram 91 gols marcados, o que resulta em uma média de 1,08 por partida, que também é a pior desde 2001. Por fim, o time foi vazado 97 vezes.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Das sete competições que o Alvinegro fez em 2021, apenas na Copa Sul-Americana ele teve mais triunfos do que revezes. No entanto, a campanha de duas vitórias, um empate e uma derrota eliminou o Peixe ainda nas quartas de final do torneio diante do Libertad, do Paraguai.





O Paulista, no início da última temporada, serviu como um termômetro para o que seria a jornada santista. No Estadual, lutando contra o rebaixamento, a equipe venceu apenas três jogos e perdeu cinco (além de quatro empates), ficando em 13º lugar, repetindo sua pior colocação da história. Com 12 gols pró e 19 sofridos, foi dono da segunda pior defesa do campeonato, superando apenas o lanterna São Caetano.





Nas outras cinco competições que clube participou, a quantidade de vitórias e derrotas foi exatamente a mesma: 12 no Brasileirão de 2021; quatro tanto no Brasileirão de 2020 quanto na Libertadores de 2021; três na Copa do Brasil e uma pela edição de 2020 da Libertadores.

Continua depois da publicidade





Carille é o único com saldo positivo





O desempenho ruim em campo gerou muitas trocas no comando técnico. Desde 1989, o Santos não tinha quatro técnicos em um mesmo ano, isso sem contar que em 2021 o Marcelo Fernandes treinou o Peixe de forma interina em sete ocasiões.





Nenhum deles conseguiu um aproveitamento superior aos 50%. Contudo, Carille, que encerrou a temporada e permanecerá no time para a próxima temporada, obteve mais vitórias que derrotas: sete a seis. Cuca ficou na igualdade, ganhando e perdendo cinco. Em sua passagem relâmpago, o argentino Ariel Holan também foi derrotado em cinco oportunidades, porém venceu apenas quatro. Para completar, Fernando Diniz ganhou 11 jogos e perdeu outros 12.





Aproveitamento por técnico do Santos em 2021





Cuca (45,24%) - 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas

Marcelo Fernandes (42,86%) - 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas

Ariel Holan (41,67%) - 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas

Fernando Diniz (44,09%) - 11 vitórias, 8 empates e 12 derrotas

Carille (46,67%) - 7 vitórias, 7 empates e 6 derrotas