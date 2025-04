Pepe, o Canhão da Vila, ganha exposição no Museu Pelé em abril

Um dos grandes ídolos da história do Santos, José Macia, o Pepe, completou 90 anos no último dia 25 de fevereiro.





Como parte das comemorações, o 'Canhão da Vila' ganha a partir de 8 de abril uma exposição em sua homenagem no Museu Pelé.





"Pepe: 90 anos do Canhão da Vila" ficará em exposição por um ano e vai contar a trajetória do segundo maior artilheiro da história do Santos, com 405 gols, atrás apenas de Pelé, com 1.091, segundo as contas do clube.





A exposição terá objetos do acervo particular do homenageado e foi idealizada pela equipe do Museu Pelé, com a participação de Gisa Macia, filha de Pepe.





Pelo alvinegro praiano, Pepe fez história ao lado de Pelé e levantou 25 taças, entre as quais de 11 Campeonatos Paulistas, seis Brasileiros, duas Libertadores e dois Mundiais Interclubes.





Pela seleção brasileira, foi bicampeão mundial, nas Copas de 1958 e 1962.





O período como técnico, quando comandou o próprio Santos, entre outras equipes no Brasil e no exterior, também será lembrado.





Localizado no Largo Marquês de Monte Alegre, 1, Valongo, o Museu Pelé funciona de terça a domingo, das 10h às 17h30. A entrada é gratuita.