Performances de Vinícius Júnior fascinam jornal espanhol

O brasileiro Vinícius Júnior voltou a marcar e comandou a vitória do Real Madrid para cima do Granada, pela La Liga, neste domingo (21), por 4 a 1. As performances recentes do camisa 20 vêm fascinando o jornal Marca -um dos maiores da Espanha- que diz que o jovem atacante está "fora de controle".



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

"Vinícius Júnior está solto. É o jogador mais desequilibrante da La Liga, um dos atacantes com mais gols no campeonato e o melhor parceiro para Karim Benzema", aponta o periódico em matéria publicada nesta segunda (22).



Para o Marca, o ex-Flamengo hoje está "no lugar em que sonhava", já que é "indiscutível" entre os onze titulares do técnico Carlo Ancelotti. A matéria ainda relembra que a atual performance de Vini Jr "era algo que muitos esperavam", porém que muitas pessoas "já o davam como perdido" há alguns meses.



Com o tento anotado diante do Granada, o brasileiro chegou ao seu 10º na temporada -oito na La Liga e quatro na Champions League. Em apenas quinze partidas em 2021-2022, ele está a apenas cinco gols de igualar os 15 que marcou nas outras três temporadas em que vestiu a camisa merengue somadas.

Continua depois da publicidade



As atuações do atacante, segundo o jornal, vêm deixando a "sensação" de que "não existe defesa capaz de pará-lo". "Vinícius mudou as defesas rivais, que já o têm como principal preocupação", analisa.



Por fim, o Marca já projeta uma parceria entre Vinícius Jr e Mbappe, que pode fechar com o Real na próxima janela. Para o jornal, a chegada do francês faz com que Ancelotti tenha que "construir um ecossistema em que os dois possam conviver e contribuir para o melhor da equipe", já que o brasileiro está assegurado como titular da equipe líder da La Liga.