Polícia Militar divulga esquema de segurança para o Athletiba deste domingo

Comandantes da Polícia Militar do Paraná que atuam no policiamento da Capital, além de unidades especializadas, Polícia Civil do Paraná e órgãos públicos municipais se reuniram nesta terça-feira (26) para definir as medidas de segurança para o clássico Athletiba, previsto para este domingo (1º), no estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba. O encontro teve a presença de representantes das torcidas organizadas do Athletico Paranaense e do Coritiba.





Dada a expectativa de um público expressivo, a Polícia Militar do Paraná e demais órgãos envolvidos estão implementando ações para garantir a segurança dos clubes, espectadores e da comunidade em geral. As medidas incluem a escolta das torcidas organizadas, o bloqueio de vias e a intensificação do patrulhamento nas proximidades do estádio e em outros locais de encontro público.

Publicidade

Publicidade





De acordo com o acordo estabelecido, a torcida do Athletico poderá se deslocar pelos terminais da cidade até às 13h de domingo. Depois disso, o deslocamento será da torcida do Coritiba. Ônibus serão disponibilizados para levar a torcida do Athletico para o Couto Pereira. Após a partida, os atleticanos deverão esperar 20 minutos dentro do estádio, e depois sairão com escolta da PM. As ruas no entorno do Couto Pereira, no Alto da Glória, serão bloqueadas a partir das 13h.





A reunião também definiu que a torcida organizada do Athletico terá direito a levar uma faixa pro Couto Pereira, assim como a torcida do Coritiba levou uma faixa na Ligga Arena no jogo de ida.





O delegado-titular da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) da Polícia Civil, Luiz Carlos de Oliveira, enfatizou a importância da reunião, unindo forças de segurança e líderes das torcidas organizadas. “Viemos propor para as torcidas a forma de fazer um clássico dentro da normalidade, que todos possam vir ao estádio e ir embora pacificamente”, disse.





Para o oficial de planejamento do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) da PMPR, capitão Leonardo Socorro da Silva, o compromisso é criar um ambiente seguro para que os torcedores possam desfrutar do jogo com a máxima tranquilidade possível. “A Polícia Militar tem desenvolvido uma conversa constante com os representantes das torcidas organizadas e a nossa intenção é manter um ambiente de paz entre elas”, reforçou.