Possível despedida de Messi no Brasil só tem ingressos disponíveis por R$ 2.600

A possível despedida de Lionel Messi de jogos oficiais em solo brasileiro promete lotar as arquibancadas do Maracanã no próximo dia 21, quando o Brasil vai enfrentar a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No momento, apenas ingressos que custam R$ 2.600 estão disponíveis para venda.





Na noite da última terça-feira (14), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deu início à comercialização dos bilhetes, sendo o mais barato deles por R$ 200 (R$ 100 a meia). De acordo com a entidade, a carga total é de 69 mil.

Na quarta-feira (15), às 18h, sem citar quantas entradas já tinham sido vendidas, a entidade informou que um novo lote seria colocado à venda. A reportagem apurou que cerca de 30 mil ingressos foram vendidos entre terça e quarta-feira.





O site da Eleven Tickets, a empresa responsável pela comercialização, registrou um pico de 738 bilhetes vendidos por minuto.

Já na manhã desta quinta-feira (16), quase todos os setores estavam esgotados. No site oficial, apenas entradas para o setor Maracanã +, com serviços de comidas e bebidas, estavam disponíveis para compra no momento da publicação deste texto. Cada entrada custa R$ 2.600.





As formas de pagamento são via PIX ou cartão de crédito. O limite de compra é de até três bilhetes por CPF. O ingresso será apenas físico e é necessária a troca do voucher adquirido no site a partir do próximo sábado (18), das 10h às 18h.

Os vouchers poderão ser trocados no Maracanã e em São Januário.





Questionada pela reportagem, a CBF não informou se um novo lote será colocado à venda.

