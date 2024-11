Preparador físico vira 'tradutor' de Depay em preleção contra o Vitória

O preparador físico Diego Pereira foi o "tradutor" de Memphis Depay na preleção antes da vitória do Corinthians sobre o Vitória, no último sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro.

Depay foi um dos jogadores que pediu a palavra antes do duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O Corinthians conseguiu um 2 a 1, de virada, e assumiu a 10ª colocação.

O atacante, porém, precisou da ajuda do preparador físico para ser compreendido pelos companheiros. Depay falou em inglês, enquanto Diego Pereira traduzia para o português. O episódio foi compartilhado pela TV Corinthians.

Todo mundo que está aqui consegue lidar com a pressão, por isso que a gente está nessa situação, e a gente vai sair junto. Eu começo a aproveitar agora a ser um jogador do Corinthians, e vocês vão começar a aproveitar. Memphis Depay

Já Romero afirmou que "a gente está defendendo o maior clube do Brasil". O Alvinegro chegou a quatro vitórias seguidas no Brasileiro e agora tenta uma vaga na Copa Libertadores.

O Corinthians encara o Cruzeiro após a parada devido à data Fifa. O clube paulista volta a campo no dia 20 (quarta-feira), às 11h (de Brasília).

