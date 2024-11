Presidente do Santos comenta negociação para repatriar Neymar

O presidente Marcelo Teixeira adotou cautela ao falar sobre a possibilidade de repatriar Neymar para 2025.





DE OLHO NO CRAQUE





O dirigente disse que o Santos segue aguardando e a negociação está "indo". Em entrevista antes do jogo contra o CRB, o presidente santista disse que vai aguardar o fim da Série B para pensar na próxima temporada "com calma".





"Vamos aguardar o desfecho do campeonato e aí sim, depois com calma planejar 2025. [Está avançando?] Tá indo e nós aguardando", disse Teixeira.





O Santos convidou Neymar para assistir ao jogo na Vila Belmiro, mas o craque não pôde ir. Ele justificou que tinha compromisso na Arábia Saudita. Poderia ser a partida do título, mas o Peixe, que já tinha garantido o acesso antecipado, confirmou a conquista da taça antes mesmo de jogar na 37ª rodada devido a tropeço de rivais.





SURPRESA COM RUMOR





O Santos se surpreendeu com a notícia publicada neste domingo (17) pelo jornalista argentino César Merlo sobre a suposta rescisão de Neymar no Al Hilal. O jogador conversa com o clube saudita sobre a possibilidade de um acordo amigável para sair no início do próximo ano, mas não há nada definido -o contrato dele vai até junho.





O Peixe tem um sinal verde do craque e um projeto desenhado para seu retorno, mas não recebeu qualquer informação nova do estafe do jogador nas últimas horas. A reportagem procurou algumas pessoas do estafe do atleta e todos negaram qualquer novidade.





Se Neymar rescindir agora, o Santos acredita no retorno imediato. Caso contrário, espera o Menino da Vila em junho do ano que vem, após o fim do contrato com o clube saudita.





O otimismo do Santos também envolve outras duas negociações: patrocinadora de Neymar, a Puma quer ser a fornecedora de material esportivo do clube no lugar da Umbro. Já a Blaze, patrocinadora master do Santos e de Neymar, também está disposta e renovar e melhorar o contrato.





Neymar quer jogar no Santos. Ele perderia muito dinheiro nessa saída da Arábia Saudita, mas estaria onde é querido e provavelmente em alta antes da próxima Copa.





